24 (+6) Online Adventskalender 2013 für Gamer

Advent, Advent ein Lichtlein brennt. Und nicht nur das, neben dem anzünden der ersten Kerze wurden am Sonntag auch diverse Adventskalender Online geschaltet. Und, dass 2013 wieder mal in solchen Massen, dass man theoretisch einen Adventskalender-Adventskalender Aufbauen könnte hinter dessen Türchen jeweils ein eigener Adventskalender zu finden ist. Welche von dieser Masse an Kalendern am relevantesten für Gamer sind verraten wir euch hier.

Schnäppchen-Kalender 2013- Jeden Tag ein Angebot

Besondere Rabatte gibt es in der Weihnachtszeit viele um den geneigten Gamer zu locken. In diesen Kalendern gibt es sogar jeden Tag ein neues Angebot. Das Portfolio reicht von Technikrabatten bis zu günstigen Spiele Paketen.

Amazon Angebotekalender 2013

Als erstes gibt es wieder den Angebotekalender von Amazon, der auch 2013 wieder mit vielen Rabatten unter anderem, auf Spiele aufwartet. So gibt am 1. Dezember zum Beispiel das wirklich empfehlenswerte Bioshock infinite für schlappe 6,97€ als Steam Code. Damit spart ihr unglaubliche 52 Cent gegenüber dem aktuellem Preis im Steam Sale. :D

Gamestop Adventskalender

Der Kalender des Videospiele Shops Gamestop bietet jeden Tag neue Sonderangebote für Gamer an. Hinter dem ersten türchen ist es eine XBox 360 mit 250GB im Bundle mit Halo 4 und Tomb Raider für knappe 170€.

Cyberport Adventskalender

Der Technikhändler Cyberport wartet mit Angeboten auf, die Teilweise auch den Gamer interessieren können. So gibt es an Tag 1 z.B. eine Gamecapture Card von Elgato, mit der ihr eure Spiele einach in HD aufzeichnen könnt.

Computeruniverse Kalender 2013

Ein weiterer Shopkalender mit Schnäppchen. Bei Computeruniverse gibt es zu Begnn einen 27″ Monitor von LG für knapp 200€.

Caseking Weihnachtskalender

Der Casemodding Spezialist Caseking bietet am ersten Tag ein Bundle aus Aluminium Gehäuse, Netzteil und Infrarot Karte zum Komplettpreis von knapp 200€ an.

Notebooksbilliger.de Online Adventskalender

Der Adventskalender von Notebooksbilliger konzentriert sich zwar mehr auf Technik als auf Games und hat somit am ersten Tag noch nichts Gamingrelevantes im Programm, aber dass kann sich in den nächsten Tagen durchaus noch ändern.

Voelkner Kalender

Auch beim Technik Onlineshop Voelkner muss man hoffen, dass es später vielleicht etwas mehr in richtung Gaming oder PC-Technik geht. Hinter dem ersten Türchen verbirgt sich hier nämlich lediglich ein Brotbackautomat.

Gratis Downloads – Vollversionen im Adventskalender

Kostenlose Downloads gibt es spätestens seit der Open-Source Bewegung zuhauf. Doch, normalerweise kostenpflichtige, Shareware Gratis zu bekommen, dass ist schon etwas besonderes. Die PC Zeitschriften CHIP und PC Welt bieten im Dezember 2013 jeweils 24 Downloads für lau an.

Chip Download Adventskalender

Alle Jahre wieder gibt es den Download Adventskalender von Chip, der inzwischen zu den ältesten seiner Art zählen dürfte. Den Beginn macht das Anonymiesierungstool CyberGhostVPN, für welches ihr eine kostenlose Lizenz bekommt. [Um 19:37 sind die 40.000 Bereitgestellten Lizenzen leider schon vergriffen]

PCWelt XMas Special 2013

Auch bei PCWelt gibt es kostenlose Downloads hier zunächst in Form der Verschlüsselungssoftware Steaganos Safe 14.

Gewinnspiele hinter Adventskalendertürchen

Den größten Anteil bei den Adventskalendern machen die Gewinnspielkalender aus. 2013 gibt es davon sogar noch mehr als normal. Hier ist auch der Anteil von Spielemagazinen und Videogamepublishern am größten.

MMOGA Adventskalender

Der Shop für Gamekeys und virtuelle Güter MMOGA hat ebenfalls einige coole Gewinne aufgefahren. Unter anderem gibt es die Nextgen Konsolen XBox One und PS4 zu gewinnen. Jedoch handelt es sich um keinen traditionellen Adventskalendermit 24 Türchen sondern einen mit lediglich 9.

4Players Adventskalender

Den Anfang in der langen liste der Gewinnspielkalender macht 4Players. Hier gibt es am 1.Dezember das Spiel Halo 4 und Merchandise zu Gewinnen. Zur Teilnahme wird ein 4Players Account benötigt.

Gamestar XMas 2013

Auch bei Gamestar heißt es klotzen statt kleckern. Zum Einstieg wartet man gleich mit einem 42″ LED Backlight Fernseher von Philips auf.

Giga Gameskalender

Bei Giga könnt ihr am ersten Tag ein Design Lautsprecher gewinnen.

gamona OnlineAdventskalender 2013

Auch gamona lässt sich nicht lumpen. Dank Partnerschaften mit verschiedenen Videospieleherstellern gibt es auch hier dieses Jahr wieder tolle Gewinne im Dezember. Den Anfang macht Bethesda, von denen es Dishonored oder die Elder Scrolls Anthology zu gewinnen gibt. Ihr benötigt zum Teilnehemn einen Gamona Account (oder Facebook).

Spieletipps Advent 2013

Bei Spieletipps könnt ihr am ersten Tag Fan-Pakete zu Arkham Origins gewinnen.

Gamewrap.de Adventskaplender

Bei den Kollegen von Gameswrap, gibt es etwas für die Zelda Fans unter euch. Eine Ledertasche für den 3DS im OoT 3D Design.

Onlinewelten Gewinnspiele

Bei Onlinewelten.de gibt es am 1. Dezember ein Headset zu gewinnen.

XBox Kalender

Der erste Spielepublisher in dieser Liste ist Microsoft, deren Preise sich durchaus sehen lassen können. Zu Beginn gibt es die Chance auf einen 60″(!) 3D Fernseher und ein Surface Pro 2 Tablet (auf dem übrigens auch Windows Spiele laufen).

Prosiebengames Advents Special

Der Kalender drüben bei ProsiebenGames richtet sich vor allem an Spieler die virtuelle Items für die Casualgames des Herstellers erhalten wollen.

CNet Xmas Kalender 2013

Bei CNet gibt es am ersten Tag einen Rucksack, der sich gut zum Laptop transport eignet.

Computerbild Adventskalender

Hinter dem ersten Türchen versteckt sich bei Computerbild ein Gewinnspiel mit dem Samsung Galaxy S4 Mini als Hauptpreis.

Netzwelt Online Adventskalender

Bei Netzwelt könnt ihr am 1.Dezember ein iPhone 5S gewinnen.

PCMax Weihnachtsgewinnspiel

Die Hardwarespezialisten von PC-Max verlosen diverse Hardware Utensilien, die das PC-Gamer Herz höher schlagen lassen. So gibt es zu beginn eine Gaming Maus, 16GB Ram, ein Gehäuse und ein Netzteil.

HardwareLuxx Adventskalender

HardewareLuxx verlost hinter dem ersten Türchen ein Gehäuse im Militär Design.

Andere Kalender 2013

Advent of Indies 2013

Beim Advent of Indies gibt es zwar nichts kostenlos, davor wird euch aber täglich ein neues Indie Game vorgestellt. Eine schöne Sache die ich hier gerne noch erwähnen möchte

Facebook Adventskalender

Zum Schluss gibt es hier noch ein paar Kalender für die ihr jedoch einen Facebook Account braucht.

Gamers.de

Bei Gamers.de gibt es hinter dem ersten Türchen Gaming-Maus und Tastatur zu gewinnen.

EASports /Fifa Weihnachtsaktion 2013

EA lässt sich nicht lumpen und verlost zu Beginn eine XBox One.

Mindfactory Kalender

Bei Mindfactory gibt es am 1.12 Festplatten zu gewinnen.

Nintendo

Bei Nintendo braucht ihr keinen Facebook Account sondern müsst lediglich deren WiiU Facebook Seite nach dem Codewort des Tages durchsuchen und dieses per Mail an Nintendo schicken.

Idealo Online Adventskalender

Auch die Springer Preissuchmaschine Idealo verlost Gamingrelevantes wie z.B. eine WiiU.

Fazit

Ob Schnäppchen, Gratis Downloads, Gewinnspiele oder einfach Spiele Empfehlungen. Bei den Adventskalendern für Gamer ist auch 2013 wieder für jeden was dabei. Ob ihr nun ein Glückspilz seid und bei den Gewinnspielen etwas abräumen könnt oder euch mit Rabatten und Gratis Downloads zufrieden gebt auf jeden Fall könnt ihr bei den Kalendern, die euch interessieren, 2013 wieder einiges abstauben.