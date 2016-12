Spiele wie Diablo gehören zu dem Besten was das Hack & Slay Genre zu bieten hat. Die Spiele der Reihe gehören zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten und das kürzlich erschienene Diablo 3 generierte einen unvergleichlichen Hype. Umso mehr müssen Spiele wie Diablo etwas ganz besonderes sein und dem fantastischen Gameplay von des Spiels gleichen. Sie benötigen nicht unbedingt die beste High-End Grafik sondern können in alter, Blizzard Manier, eine Sicht von oben nutzen. Es geht bei Diablo ähnlichen Spielen eher um ein gutes Spielgefühl als um die Grafik.

Die besten Spiele wie Diablo haben wir hier zusammengefasst.



Unsere Empfehlung

Drakensang ist ein Hack & Slay Spiel, dass ihr komplett kostenlos und ohne Download spielen könnt. Es gehört zu dem Besten was Browserspiele heute zu bieten haben. Die Grafik des Spiels kann mit vielen normalen Spielen mithalten und ist durchaus ansehnlich. Es gibt verschiedene Multiplayer Modi und die verschiedenen Klassen, Krieger, Zauberer und Waldläufer, sind gut balanciert. Auch die Drops und das Skillsystem sind durchdacht und machen Spaß. Die Story von Drakensang wird zwar nicht durch Sound ausgegeben, ist aber durchaus interessant.

Für eine gepflegte Runde Monsterkloppen lohnt sich Drakensang Online allemal.

-browsergames.de (Bewertung: 85/100)

Sucht ihr ein kostenloses Spiel wie Diablo, dann ist Drakensang für euch die beste Wahl. Es hat eine nette Grafik, ist gut balanciert und ihr müsst nichts bezahlen und nichts herunterladen um es zu spielen.



Ähnliche Spiele wie Diablo im Comic Stil

Torchlight 2 ist das neueste ähnliche Spiel wie Diablo. Es ist am 28. August 2012 erschienen und hat eine optisch sehr ansprechende Comic Grafik. Es gibt vier Klassen, viele Drops, die Möglichkeit Gegenstände zu sockeln und eine sehr Abwechslungsreiche Spielumgebung. Der größte Unterschied zum direkten Konkurrenten Diablo 3 ist das Charaktersystem. Im Gegensatz zum ziemlich automatisierten Diablo Teil, könnt ihr bei Torchlight 2 nach alter Schule noch Fertigkeitspunkte beim Levelaufstieg vergeben und euch anhand eines Skilltrees aussuchen wofür die Skillpunkte ausgegeben werden sollen. Ein weiterer Unterschied zum Klassenprimus sind die Zauberbücher mit denen ihr unabhängig von eurer Klasse Skills wirken könnt. Ein weiteres nettes Gimmick, dass das Spiel aus der Masse hervorhebt ist das Begleittier, das bei Bedarf automatisch in die Stadt rennt und Sachen verkaufen kann, die ihr nicht mehr benötigt. Natürlich gibt es auch einen 6 Spieler Koop Modus und im Gegensatz zu Blizzards Machwerk könnt ihr auch komplett ohne Internet spielen.

Sucht ihr ein neues, ähnliches Spiel wie Diablo mit netten Extras, klassischem Skillsystem und toller Comic Grafik, dann ist Torchlight 2 auf jeden Fall das richtige für euch.

Indie Spiel wie Diablo

Krater ist ein Indie Game aus Schweden. Das Spiel spielt in der Zeit nach einer nicht näher benannten Apokalypse in der Schweden von Robotern bewohnt wird. Im gegensatz zu anderen Hack & Slay Titeln spielt man bei Krater nicht nur einen Charakter, sondern gleich eine Gruppe von drei Robotern. Dabei hat man einen Healer, einen Tank und einen Damage Dealer und ist somit bestens für die Kämpfe im Spiel ausgestattet.

Diablo Alternativen mit guter Grafik

Sacred 2 ist kein echtes Hack & Slay Game, sondern ein Action Rollenspiel. Das Spiel hat so einiges zu bieten. So hat es neben einer hübschen Grafik, eine riesiege Welt und ein umfangreiches Skillsystem. Sacred 2 ist, wie sein Vorgänger, ein Fantasy Spiel und ist im Mittelalterlichem Stil gehalten. Die riesiege Welt wird in alter Fantasy manier von Orks, Elfen, Menschen und außerdem von den „Serafinern“ bewohnt.

Diablo ähnliche Spiele mit Mythologischem Hintergrund

Titan Quest ist ein Spiel wie Diablo, dass auf den alten Mythologien von Griechenland, Ägypten und dem Orient aufbaut. Dabei sind die Gegner in den verschiedenen Levels Unterschiedlich. So begegnet ihr in Griechenland der Methusa mit Schlangenfrisur und in Ägypten Schakalen und Skarabäus Käfern. Titan Quest überzeugt vor allem durch einige aus dem Rollenspiel Genre entnommene Features, so gibt es zum Beispiel eine riesige Auswahl an Klassen zwischen denen ihr im Spielverlauf wählen könnt. Für Mehrspieler Fans gibt es einen 6-Spieler Coop Modus.

Sucht ihr also ein Spiel wie Diablo mit mythologischem Setting und vielen Klassen, seid ihr bei Titan Quest richtig.

Sonstige Diablo Alternativen