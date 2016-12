Ähnliche Spiele wie Sims simulieren den Alltag von Familien und lassen euch ein eigenes Haus gestalten und eine Familie gründen. Wir haben für euch die besten Alternativen zusammengestellt.

Die Sims ist wohl die beliebteste Lebenssimulation Spiel Reihe aller Zeiten. Das Game zeichnet sich dadurch aus, dass man sein Charakter beziehungsweise seinen Sim aufziehen kann und dabei seine Entscheidungen beeinflussen kann. Außerdem kann man sich ein Haus einrichten und gestalten.



Sims ähnliche Spiele mit kostenloser Testversion

Virtual Families ist ein nettes Spiel, bei dem ihr zunächst einen zufallsgenerierten Charakter bekommt, den ihr dann bei seinem Schaffen begleiten könnt. Ihr habt schon zu beginn ein großes Haus und müsst den Alltag eures Charakters regeln. Helft ihn seinen Alltag zu strukturieren, beschafft ihm einen Job und findet für ihn einen Partner. Durch das bei der Arbeit verdiente Geld könnt ihr dann diverse Extras wie z.B. neue Möbel oder Lebensmittel kaufen. Die Grafik kommt zwar nicht an die neuen Sims Spiele heran, der Spielspaß aber allemal.

Wenn ihr auf der Suche nach einem ähnlichen Spiel wie Sims seid, bei dem ihr einen Charakter aufziehen und mit diesem, eine Familie gründen könnt, dann ist Virtual Families die richtige Wahl für euch.

Bei Big Fish Games (Link rechts in der oberen Box) könnt ihr das Spiel eine Stunde kostenlos testen.

Ein Desperate Housewives Spiel, ähnlich wie Sims

Desperate Housewives – Das Spiel In Desperate Housewives – Das Spiel, spielt ihr eine Familie in der Nachbarschaft der Serie.





In Desperate Housewives – Das Spiel erstellt ihr euch zunächst eine Familie und zieht mit dieser in ein Haus in der Wisteria Lane. Im Gegensatz zu Sims ist das Spiel sehr viel Storylastiger und vor allem auf die Intrigen in der Nachbarschaft ausgelegt. Deshalb ist das Spiel vor allem für Fans der Serie eine Überlegung wert. Ihr trefft im Laufe des Spiels auf viele andere Personen und könnt dabei entscheiden ob ihr euch freundlich, wütend oder schüchtern verhaltet.

Wenn ihr ein Fan der Serie seid, wert auf Story legt oder einfach gerne Intrigen spinnt, dann habt ihr in Desperate Housewives – Das Spiel, euer Spiel wie Sims gefunden.

Ältere Spiele wie Sims

The Partners Bei The Partners spielt ihr einen Single und seid auf Partnersuche.





The Partners ist ein Sims Klon aus dem Hause Ubi Soft. Es hat bereits einige Jahre auf dem Buckel und ist deshalb für nur 5€ erhältlich. Wenn ihr jedoch Sims gewohnt sein könnte das Spiel euch enttäuschen. Die Grafik ist relativ schlecht, und es bietet nicht den Umfang, wie man ihn vom großen Vorbild gewohnt ist. Vom Spielaufbau her ähnelt The Partners den Sims jedoch am meisten. Ihr könnt mehrere Figuren haben und müsst deren Bedürfnisse befriedigen, diese leben in einem Haus, dass ihr selbst einrichten müsst. Kurzzeitig ist das Spiel ganz unterhaltsam, auf dauer kann es jedoch nicht überzeugen.

Wollt ihr einfach eine günstige Alternative zu den Sims, mit weniger Umfang, könnte The Partners das Richtige für euch sein.

Kostenlose Spiele wie Sims

Smeet Bei Smeet könnt ihr eure eigene Figur gestalten, ein Haus einrichten und eure Freunde treffen.





Smeet ist ein kostenloses, browserbasiertes Online Game, bei dem man seinen eigenen Charakter erstellen, sein Haus einrichten und sich mit Freunden treffen kann. Für das Spiel muss nichts heruntergeladen werden, stattdessen muss man sich lediglich registrieren und der Spaß kann direkt beginnen.

Bei Smeet erstellt man, ähnlich wie bei Sims, seinen eigenen Charakter und kann diesen nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten. Es gibt diverse Welten und Räume, die man mit seinem Charakter betreten kann. Das Besondere an smeet ist, dass man hier ganz einfach seine Freunde treffen kann. Mit denen kann man dann chatten, telefonieren oder sich gemeinsam Videos und Bilder anschauen. Es gibt auch Minispiele wie zum Beispiel ein Quiz und manchmal gibt es sogar Events, bei dem ihr echte Stars online treffen könnt. Finanziert wird smeet dadurch, dass man für Echtgeld Extras im Spiel freischalten kann. Wenn man dies nicht will, bleibt das Spiel kostenlos.

Sucht ihr ein kostenloses, ähnliches Spiel wie Sims, bei dem ihr euch mit Freunden treffen könnt und für das ihr nichts bezahlen und nichts herunterladen müsst, dann ist smeet das Richtige für euch.

Second Life In Second Life erstellt man einen Avatar und lebt mit diesem in einer großen Online Welt.





Second Life ist der Versuch die Realität möglichst detailgetreu in einem Computerspiel nachzubauen. Ihr erstellt euch einen Charakter und könnt in euch in der Welt mit Freunden treffen, Arbeiten und ein Haus bauen. Standardmäßig ist das Spiel kostenlos, lediglich wenn ihr euch Land kaufen wollt, müsst ihr Geld bezahlen.

Sucht ihr ein 3D Spiel wie Sims, das kostenlos ist und der Realität ähnelt, solltet ihr euch Second Life einmal ansehen.

