Battle Realms 2 offiziell angekündigt!

Battle Realms war ein Real Time Strategie Spiel aus dem Jahre 2001, dass bis heute großes ansehen und eine treue Fanbase genießt.

Alle Fans des Spiels können sich nun darüber freuen, dass der Entwickler Liquid Entertainment endlich nach 12 Jahren, einen zweiten Teil angekündigt hat.





In dem wöchentlichen Videocast des Präsidenten von Liquid Entertainment, Ed Del Castillo verkündete er erstmals die frohe Botschaft (ab ca. 3:30).

Battle Realms 2 – Lair of the Lotus

Das Spiel soll über die Crowdfunding Plattform Kickstarter finanziert werden, die auch schon die Spielekonsole Ouya hervorgebracht hat. Battle Realms 2 trägt den Untertitel Lair of the Lotus und trägt somit wie das Add-On Winter of the Wolf einen der vier Clan Namen im Titel.

Es wird natürlich im Battle Realms Universum spielen, jedoch zu einer anderen Zeit. Bisher wurde schon an Storyline, Charakteren und Game Art gearbeitet, mehr wird jedoch erst verraten, wenn die Kickstarter Kampagne gestartet wird. Im Team von Liquid arbeiten derzeit 15 Leute an Battle Realms 2. Es wird möglich sein Battle Realms 2 Beta zu testen.

Neben dem Spiel wird derzeit auch an einer neuen Battle Realms Webseite gearbeitet, die sobald sie Fertig ist unter Battlerealms.com gefunden werden kann.

Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Video:



Lair of the Lotus auf Kickstarter

Das prodzedere wie ein Spiel bei Kickstarter gelauncht wird läuft wie folgt ab: Der Spieleentwickler in diesem Fall stellt sein Projekt vor, präsentiert es mit einem Video Text& Bildern und legt eine Summe fest die benötigt wird um das Spiel zu entwickeln. Zwar wurden die Entwicklungskosten vor kurzem noch auf 5 Millionen US-Dollar geschätzt, wird das Ziel wohl eher um 1 Million liegen. Diese Summe ist leichter erreichbar und vor allem liegt die höchste Summe die je auf Kickstarter für ein Spiel gesammelt worden konnte nur knapp über 4 Millionen.

Des weiteren werden sogenannte „Pledge Levels“ festgelegt. Dass sind Belohnungen, die man erhält wenn man einen bestimmten Betrag spendet. Diese können zum Beispiel sowas sein, wie das Spiel, Battle Realms 2 selbst, Beta Zugang, Merchandise und so weiter.

Wenn man nun die Spiele Entwickler unterstützen möchte zahlt man einen Betrag den man selbst ausgewählt hat und bekommt dafür je nach höhe der Zahlung eine Belohnung, sobald das Spiel komplettiert ist (was nach der Kampagne noch über ein Jahr dauern kann). Erreicht Battle Realms 2 die am anfang festgelegte Summe nicht, bekommen alle ihr Geld zurück und das Spiel wird nicht entwickelt.

Zusammenfassung der wichtigsten Fakten im Video

Im folgenden Video über Battle Realms 2 – Lair of the Lotus erfahrt ihr alles was ihr wissen müsst und daneben noch einige interessante Fakten darüber wo Liquid Entertainment den Fokus des Spiels setzen will. Außerdem gibt es schon ein Bild des neuen „Hordlings“.



Battle Realms 2 Genesis / Legends

Neben dem Release von Battle Realms 2 – Lair of the Lotus arbeitet Liquid Entertainment derzeit an einer App für mobile Geräte. Es handelt sich dabei um ein Trading Card Game (TCG) bei dem es Charaktere und Klassen aus dem Battle Realms Universum zum sammeln und tauschen gibt. Natürlich nicht in der alten pixeligen Grafik vom ersten Teil, sondern komplett neu gezeichnet. Die App könnte eine netter Zeitvertreib zur Überbrückung der Wartezeit auf den zweiten Battle Realms Teil werden.

Fazit

Wenn alles glatt läuft und die Kickstarter Kampagne erfolgreich ist, können sich Fans vielleicht schon 2014 auf Battle Realms 2 freuen. Und nicht nur diese dürften darüber glücklich sein ein, wenn man vom Vorgänger ausgeht, grandioses Real Time Strategie Spiel auf dem Markt vorzufinden. Liquid Entertainmant ist zurück! Und sie haben für alle was dabei.

[Update 02.08.13]

Im neuesten Liquid Videopodcast schwärmt Ed Del Castillo in den höchsten Tönen von Battle Realms 2. Er meint er wäre noch nie in seinem Leben so gespannt auf etwas gewesen ist wie auf das Spiel. Demnach hat Ed dafür viele großartige Dinge geplant und wenn man seinen Worten glauben schenkt wird Battle Realms 2 „das beste Fantasy RTS, dass ihr seit langem gespielt habt, wenn nicht aller Zeiten.“

Aber seht selbst: