Ähnliche Spiele wie WoW

Wenn man Spiele wie Wow sucht bekommt man häufig eine Liste mit allen MMORPGs der letzten 10 Jahre, und das ist auch kein Wunder, denn WoW hat das Genre der Massively Multiplayer Online Role-Playing Games ganz neu definiert. Der Titel vom Publisher und gleichzeitigem Entwickler Blizzard, ist vermutlich das kommerziell erfolgreichste Spiel aller Zeiten.

Das wichtigste Element bei World of Warcraft ist wohl das Zusammenspiel mit Freunden und anderen Spielern. Aber es gibt noch einige weitere Kriterien, die Hit von Blizzard Entertainment zu dem machen was es ist. Gute Spiele wie WoW müssen Teamplay fördern, einen flüssigen Spielablauf haben und interessante Quests bieten. Was Spiele wie WoW jedoch auf keinen Fall haben darf ist zu langes, eintöniges grinden, also immer wiederkehrendes und wenig abwechslungsreiches Monstertöten, welches man Vollziehen muss um als Spieler voranzukommen. Störend bei World of Warcraft ist vor Allem der hohe, monatliche Preis. Deshalb stellen wir euch hier auch einige Kostenlose Spiele wie WoW vor.

An das genial durchdachte Gameplay von WoW heranzukommen ist unglaublich schwer. In der Liste seht ihr welche Spiele wie WoW es trotzdem schaffen.

Unsere Empfehlung

Guild Wars 2 hat die Ambitionen das beste Spiel wie WoW zu werden. Und nicht nur das, es will World of Warcraft sogar von Platz eins der MMORPGs verdrängen. Dies will Guild Wars 2 durch ein Eventbasiertes Quest System, eine Persönliche Geschichte für jeden Spieler und ein einmal-Bezahlmodell schaffen. Ihr müsst für GW2 also kein Abo abschließen.

In der riesigen Welt Tyria könnet ihr zwischen kleinen knuddligen Wesen, Menschen, Waldmenschen, Barbaren und Raubkatzen wählen und spielt mit diesen eine auf euch individuell zugeschnittene Geschichte. Diese ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal, das Guild Wars 2 von anderen ähnlichen Spielen wie WoW abhebt. Die Geschichte die man durchspielt kann durch den Spieler beeinflusst werden und ist sehr umfangreich und detailliert Gestaltet. Eine weitere Besonderheit sind die Events die sich immer mal wieder im Laufe des Spiels ereignen und bei denen man zusammen mit den Anderen in der Nähe zum Beispiel ein Bossmonster besiegen muss oder eine Stadt vor einem Angriff schützt. Gamestar nannte das Spiel die beste Weiterentwicklung des Genres.

Ich kenne kaum ein MMO, das eine derart lebendige Welt vorweisen kann. – Gamestar (Bewertung 91/100)

Auch in der Kategorie PvP kann GW2 überzeugen. Hier gibt es sogenannte Welt gegen Welt Kämpfe in denen gewaltige Schlachten geschlagen werden.

Wer ein ähnliches Spiel wie WoW sucht, trifft mit Guild Wars 2 wohl ins schwarze. Durch abwechslungsreiche Quests, nette Events und eine tolle Story ist das Game eindeutig eine der besten Alternativen.

Das Spiel, dass Zurzeit wohl als größter WoW Konkurrent angesehen wird ist The Elder Scrolls Online, kurz ESO. Das Spiel hat große Ambitionen. Statt nur ein weiteres MMORPG herauszubringen wollen die Macher von Zenimax Online, eine Art Skyrim im Multiplayer Gewand erschaffen. Der Publisher Bethesda, der sich seinerseits für die Elder Scrolls Reihe, also Skyrim, Oblivion, Morrowind usw. verantwortlich zeigt hofft so seine Welt auch für Mehrspieler verfügbar zu machen. Erschienen ist das Spiel im April 2014.

Falls ihr die Welt von Tamriel schon immer mal mit euren Freunden durchstreifen wolltet, solltet ihr hier euch Teso vielleicht einmal ansehen.

Besonders ist außerdem, dass das Spiel auch für die PS4 und die XBox One erhältlich sein wird. Wenn ihr ein MMOPRG für die Konsolen sucht ist The Elder Scrolls Online im Moment die einzige Option. Diese Version wird allerdings erst am 9. Juni erscheinen.

Der einzige Grund dagegen ist jedoch der Hohe Preis, neben den im Moment ungefähr 50€ für das Spiel kommen noch monatlich ca. 16€ Abogebühren dazu .

Update: Seit dem 17. März 2015 gibt es für The Elder Scrolls Online keine Abo-Gebühren mehr. Es ist nun wie Guild Wars 2 eine World of Warcraft Alternative, bei dem ihr nur einmal zahlt und von da an kostenlos spielen könnt.

Kostenlose Spiele wie WoW



Unsere absolute Empfehlung als Alternative zu WoW hat im Moment Aion.

Aion ist ein kostenloses MMORPG mit großartigem PvP-Gameplay. In Aion spielt ihr einen Engel oder einen Dämonen, die sich im ewigen Kampf gegenüberstehen. Das Spiel hatte ursprüngliche ein ähnliches Bezahlsystem wie WoW, wurde aber vor einiger Zeit auf ein Free2Play Modell umgestellt. Dadurch kann es inzwischen über 5 Millionen Spieler verzeichnen. Nun kann man sich das Spiel kostenlos downloaden und ohne Folgekosten spielen. Lediglich für besondere Items oder andere Extras kann man etwas bezahlen, wenn man dies möchte.

„Ich halte Aion nach wie vor für das beste Free2Play-MMO, wenn es um Content für PvP-Spieler geht.“ – buffed.de (Bewertung 85%)

Aion ist ein Spiel wie WoW, mit einer Fantasy Geschichte als Hintergrund. Das was Aion jedoch hervorhebt ist die Grafik. Aion basiert auf der CryEngine, auf der auch Grafikgrößen wie FarCry und Crysis aufgebaut sind. Dies führt dazu, dass die Grafik um einiges besser ist als in WoW. Die Hintergrundstory erzählt die Geschichte von engelähnlichen Wesen, die mit Flügeln umher fliegen können.

„Das Fliegen ist einmalig super, Kämpfe in der Luft rauben den Atem. Und gewonnene Luftkämpfe lösen grandiose Glücksgefühle aus. Das macht dem Spiel so schnell kein anderes nach.“ – Gamestar (Bewertung: 83/100 Punkten)

Wenn ihr also ein Spiel wie WoW mit besserer Grafik und großartigem PvP sucht sucht, ist Aion auf jeden Fall die beste Wahl.







TERA ist ein frisch erschienenes MMORPG mit einer netter Grafik und einem fokus auf dem Kampfsystem. Die Grafik basiert dabei auf der Unreal Engine 3.0, die auch Games wie Bulletstorm und Mass Effect 3 hervorbrachte. Neben einem tollen Look und guten Kämpfen punktet es mit innovativen Elementen, wie einem Politik System, durch welches Gildenführer die Macht an sich reißen können.

Auch in der Fachpresse wurde Tera sehr gut aufgenommen.

Wie so viele MMORPGs heutzutage, ist auch Tera vor kurzem auf ein Free2Play Modell umgestiegen. So könnt ihr dass, Spiel welches mit 32 Mio. Euro teurer in der Entwicklung war als die Urversion World of Warcraft, nun komplett kostenlos Spielen!

Das Spiel, dessen Name eine Abkürzung für The Exiled Realm of Arborea steht, hat einige geniale Elemente sowohl in PvP als auch in PvE. Die Welt von Tera ist schön ausgestaltet und auch für den Spaß von High Level Spielern ist gesorgt. Wenn es das ist was euch bei WoW gefehlt hat und wenn ihr außerdem nur kostenlos spielen wollt und keine monatlichen Kosten anfallen sollen, dann ist TERA eine der besten Möglichkeiten.

Andere Spiele wie WoW

Mögt ihr Animes, Mangas oder einfach nur den japanischen Zeichenstil? Dann könnte Flyff für euch die richtige WoW Alternative darstellen. Das Game bietet neben der außergewöhnlichen Grafik noch einige andere Besonderheiten. Bei Flyff gibt es zunächst eine von 4 Klassen aus denen man wählen kann, ab Level 60 sogar 8. Sehr cool ist auch das Lord System, bei dem von den Spielern aus ihrer Mitte ein Anführer gewählt wird, der dann Steuern erheben und Events starten kann. Allerdings ist es teilweise sehr stark aufs Grinden ausgelegt und somit nicht jedem zu empfehlen.

Rappelz gehört mit ca. 5 Mio Spielern zu den erfolgreicheren Spielen des Genres. Es ist kostenlos zu Spielen. Der Grafik ebenfalls recht Manga-artig. Bei Rappelz könnt ihr zwischen einem Volk des Lichts, der Dunkelheit und einem neutralem Volk wählen. Die Story ist leicht religiös angehaucht, wird aber schnell etwas öde.

Im Vergleich zu WoW kann man bei Rappelz ebenfalls Quests erledigen, Dungeons erobern und Monster töten. Ein klassisches MMORPG eben.

Rappelz ist etwas für euch wenn ihr ein Spiel wie WoW sucht, welches kostenlos ist, einen leichten Einstieg für Neulinge und euch die anderen Spiele hier aus irgendwelchen Gründen nicht gefallen.

In Runes of Magic erkunden Spieler eine Welt voller Magie und Kämpfen. Das Spiel wurde vor einigen Jahren oftmals zum besten Free2Play MMORPG erhoben.

Besonders ist, dass ihr in dem Game nicht nur eine, sondern gleich zwei Klassen gleichzeitig spielen könnt. Also seid ihr dann z.B. nicht nur ein Ritter sondern ein Ritter-Magier. Die namensgebenen Runen aus dem Spiel erinnern ein wenig an das Edelstein-System von Diablo. Ihr könnt bestimmte, sockelbare Items durch die Runen verbessern und euch so eine möchtigere Ausrüstung schaffen.

Runes of Magic ist, obwohl es schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, ein ganz gutes Spiel wie WoW, das sich in einigen Punkten von anderen Online Rollenspielen hervorhebt.

Allods hat neben den Funktionen eines normalen MMORPGS, also dem Quest erledigen und Monster töten, für die Spieler noch einiges mehr zu bieten. Dies ergibt sich aus der Allods Spielwelt. Diese ist aus vielen kleinen Inseln aufgebaut, die ihr bereisen könnt. Aber nicht nur das. Im Späteren Spielverlauf könnt ihr euch ein eigenes Fluschiff bauen und so zwischen den Inseln umherreisen und gegen andere Schiffsbesitzer kämpfen. Dieses Merkmal hebt das Spiel von WoW ab.

Weiter Spiele wie World of Warcraft

Herr der Ringe Online

Last Chaos

Rift

Warhammer Online

Über World of Warcraft

World of Warcraft ist das beliebteste MMORPG der heutigen Zeit. Davon zeugen 9 Millionen aktive Spieler und über 15 Millionen Videos auf Youtube. Entwickelt wird es von Blizzard Entertainment. Nachdem es 2004 zum ersten mal erschienen ist, sind 3 Add-Ons erschienen. Diese sind die Erweiterungen „The Burning Crusade“, „Wrath of the Lich King“ und „Cataclysm“. Das Video, welches Cataclysm ankündigte wurde inzwischen über 16 Millionen Mal aufgerufen. Und die vierte Erweiterung der Reihe, das Add-On „Mists of Pandaria“ ist am 25. September 2012 erschienen und erweiterte das Spiel um die Möglichkeit auf Level 90 zu kommen, einen komplett neuen Kontinent und viele weitere Extras. 2014 wurde von Blizzard Entertainment die Erweiterung Warlords of Draenor veröffentlicht. Die jüngste Ergweiterung trägt den Titel Legion und wurde auf der Gamescom 2015 in Köln angekündigt.

