Bekanntgabe des Gewinners vom Loong Gewinnspiel.

Vor etwas weniger als einem Monat gab es neben einem Review hier im Blog auch ein Gewinnspiel zum MMORPG Loong – Dragonblood. Die Frist zur Teilnahme ist Gestern um 23:59Uhr abgelaufen und so wollen wir heute den Gewinner bekannt geben.

Mit einer Unglaublichen Teilnehmer Zahl von 6(,0!) wurde das Gewinnspiel abgehalten. Die Teilnehmer hatten somit eine Chance von 16,66% bzw mit Like+ Kommentar von 33,3% zu Gewinnen! Das ist doch mal eine Traum Quote. ;) Also wer wirklich gewinnen will sollte Lotto, Bingo und Co. vergessen und lieber diesen Blog im Blick behalten. :D

Nun aber zu dem was alle interessiert der Gewinner. Folgende Teilnehmer haben gültig über einen Facebook Like oder einen Kommentar hier im Blog Teilgenommen diesen wurden Zahlen zugeteilt, um mit diesen den Zufallsgenerator zu füttern.Um völlig fair eine Zahl zu genererieren wurde random.org verwendet. Als Ergebnis kam die Zahl 2 heraus.













Das bedeutet: Gewonnen hat den Gutschein für Ingame Items bei Loong-Dragonblood der Kommentar von Desteny!



Herzlichen Glückwunsch also an Desteny der von uns bereits per Mail informiert wurde.

Wenn also wieder mal eine Nachricht mit dem Betreff „Herzlichen Glückwunsch Sie haben Gewonnen“ im Postfach erscheint ist es dieses mal zur Abwechslung kein Spam. Nee Spaß, der Betreff lautet anders, jedoch solltest du zur Sicherheit auch deinen Spam Ordner durchsuchen lieber Desteny.